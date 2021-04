Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Flick hat erklärt, dass er den FC Bayern München zum Saisonende verlassen möchte.

Matthias Balk/dpa POOL/dpa

Frankfurt am Main. Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga gibt es eigentlich nur ein Thema: Hansi Flick erklärt öffentlich, dass er im Sommer aus München weg will. Vermutlich dann erneut als deutscher Meister.

Hansi Flick will die Bayern verlassen, Adi Hütter verliert gegen seinen künftigen Arbeitgeber - und auch Friedhelm Funkel kann als Neu-Coach des 1. FC Köln keine Wunderdinge verrichten. Der Rückblick auf den Samstag und der Ausblick auf den