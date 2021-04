Seine Zeit als Bayerns Cheftrainer ist demnächst abgelaufen: Hansi Flick.

imago images/Hübner

Wolfsburg. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer: Hansi Flick bestätigt seinen Abschied vom FC Bayern.

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 3:2 (3:1) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. "Ich habe dem Verein gesagt, dass ic