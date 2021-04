Brief von Fanvertretern: Europapokal-Reform eine „Gefahr“

Bei der Reform des Europapokals geht es unter anderem darum, in welchem Format die Champions League ab 2024 ausgetragen wird.

Jonas Güttler/dpa

Nyon. Fanvertretungen europäischer Spitzenvereine wie dem FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich gegen die Reformpläne der Clubvereinigung ECA für die Champions League ausgesprochen.

Diese würden „eine ernstzunehmende Gefahr für den gesamten Fußball“ darstellen, heißt es in dem offenen Brief an ECA-Chef Andrea Agnelli, den der Verein Football Supporters Europe veröffentlichte. „Die Kluft zwischen den reichsten Clubs und