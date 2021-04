Hält Ablösesummen auch bei Trainern für sinnvoll: Berti Vogts.

Patrick Seeger/dpa

Düsseldorf. Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts findet es im Zusammenhang mit dem Wechsel von Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach sinnvoll, für einen Trainer Ablösesummen zu zahlen.

„Es ist richtig von Borussia, in einen Trainer mit hoher Qualität Geld zu investieren. Wenn er den Job macht, den ich ihm zutraue, lohnt sich das“, schrieb Vogts in seiner Kolumne in der „Rheinischen Post“. Gladbach muss laut Berichten die