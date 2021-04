Mit neuem Mut gegen Man City: BVB will die „Weltsensation“

Dortmunds Spieler wissen: Da geht noch was gegen Manchester City. Lukasz Piszczek (l-r), Steffen Tigges, Raphael Guerreiro und Erling Haaland beim Training.

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. Seit 2013 ist dem BVB kein Einzug mehr in das Halbfinale der Champions League gelungen. Das soll sich am Mittwoch ändern. Der starke Auftritt bei Manchester City vor einer Woche macht Mut für das Rückspiel.

In der Bundesliga muss sich Borussia Dortmund derzeit mit Rang sechs begnügen, doch in der Champions League könnte der Sprung unter die besten vier Teams in Europa gelingen.Nach dem unglücklichen 1:2 vor einer Woche bei Manchester City rech