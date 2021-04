„Kommt Männer, fangen wir an“: Funkel startet in Köln

Hat seinen Dienst beim 1. FC Köln angetreten: Friedhelm Funkel.

Federico Gambarini/dpa

Köln. Nach 15 Monaten ist Friedhelm Funkel wieder zurück auf dem Trainingsplatz.

Um 11.30 Uhr am Dienstag bat der 67-Jährige die Mannschaft des 1. FC Köln zur ersten Übungseinheit am Geißbockheim. „Kommt Männer, fangen wir an“, sagte der Trainer-Routinier und Nachfolger des am Sonntagabend freigestellten Markus Gisdol.