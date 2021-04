Kommt gegen Norwegen zum Einsatz: Torhüterin Ann-Katrin Berger.

Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden. Die Torhüterposition ist ein Luxusproblem im deutschen Fußball. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen buhlen gleich mehrere Keeper um die Nummer eins im Auswahltrikot. Im Länderspiel gegen Norwegen kommt Ann-Katrin Berger zu ihrem zweiten DFB-Einsatz.

Für Ann-Katrin Berger schließt sich ein Kreis. Am 27. Oktober vergangenen Jahres sollte die Torfrau eigentlich zu ihrem ersten Länderspieleinsatz in der Frauenfußball-Nationalmannschaft kommen. Gegen England. In Wiesbaden. Corona verhindert