Bloß nicht grübeln: Tuchel will mit Chelsea ins Halbfinale

Hat nach dem 2:0 im Hinspiel guten Aussichten mit dem FC Chelsea gegen Porto das Halbfinale zu erreichen: Trainer Thomas Tuchel.

Peter Cziborra/POOL Reuters/AP/dpa

Sevilla. Zwei Titelchancen hat der FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison. Ob der Club aus London weiterhin von Pokalen träumen darf, entscheidet sich in dieser Woche.

Der Einzug ins Champions-League-Halbfinale soll für Trainer Thomas Tuchel und dem FC Chelsea nur der nächste Schritt in Richtung eines Titelgewinns werden. Am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wartet nach dem 2:0-Erfolg der Vorwoche in der