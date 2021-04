Soll den 1. FC Köln vor dem drohenden Abstieg retten: Friedhelm Funkel.

Federico Gambarini/dpa

Köln. Nach knapp 15 Monaten kehrt Friedhelm Funkel auf die Trainerbank zurück. Der Nachfolger von Markus Gisdol soll den 1. FC Köln vor dem Gang in die 2. Liga bewahren.

Der Cheftrainer-Parkplatz am Geißbockheim war kurzzeitig belegt. Also blieb Friedhelm Funkel nur der Stellplatz des Assistenten, als er am Trainingsgelände des 1. FC Köln eintraf. Lässig in Jeans, fit wie immer und voller Tatendrang stürzt