Nach Leipzigs Sieg in Bremen und Bayerns Patzer gegen Union keimen nochmal Titelhoffnungen bei RB.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Leipzig rückt in der Tabelle wieder etwas näher an die Bayern heran. Gibt es doch noch eine Chance auf den Titel? Und was bedeutet der große Streit in München womöglich für den härtesten Verfolger?

Zugeben wollte das am Wochenende niemand. Aber natürlich schauen sie bei RB Leipzig in diesen Tagen ganz genau auf das, was da gerade in München passiert. Sollte der FC Bayern noch ein weiteres Mal patzen, dann wollen sie bei RB „da sein“ (