Trainer Hansi Flick und die Bayern reisen in vielerlei Hinsicht angeschlagen nach Paris.

Andreas Gebert/Reuters-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Der FC Bayern reist in vielerlei Hinsicht angeschlagen nach Paris. In der Liga will Leipzig da sein, wenn die Münchner patzen. Im Kampf gegen den Abstieg kommt es zu womöglich richtungsweisenden Duellen.

Hoppla, was machen die Bayern denn da. Vor der Entscheidung ums Weiterkommen des Titelverteidigers in der Champions League mit dem Rückspiel bei Paris Saint-Germain straucheln die Münchner in der Fußball-Bundesliga gegen die Eisernen aus Be