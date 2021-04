Ins Tor gerutscht: Der Kopfball von Stefan Kießling (links) ging durchs kaputte Netz. Foto: imago/Avanti

imago sportfotodienst

Frankfurt. Wenn am Tag nach einem Spiel der Platzwart die meisten Interviews gibt, dann war es kein normales. Doch die Frage, die alle interessiert, kann Klaus-Peter Sauer besser als jeder andere beantworten – theoretisch. Eine Antwort darauf, wie denn bloß das Loch ins Netz kam an jenem 18. Oktober 2013 in der Rhein-Wirsol-Arena zu Sinsheim, hat er nämlich auch nicht.

„Alles sah so akkurat wie immer aus“, beschwört er, als er fünf Stunden vor Anpfiff die Netze aufgehängt habe. Dennoch: In einem der Netze klafft an jenem Freitagabend an der Außenseite ein kleines Loch. Durch dieses flutscht in der 71. Spi