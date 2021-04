Der treue Charly: Doch das half Karl-Heinz Körbel nichts, er wurde 1996 als Trainer von Eintracht Frankfurt entlassen.

imago/Pressefoto Baumann

Frankfurt. Kolumnist Udo Muras beschäftigt sich in dieser Woche mit den Trainern - oder viel mehr ihren Verträgen. Sind diese mittlerweile so viel - oder besser so wenig Wert wie bei den Spielern? Und ist das eine neue Entwicklung oder gibt es das schon immer?

In der Mainmetropole Frankfurt blühen derzeit nicht nur die Bäume, sondern auch die Träume. Die Champions League ist zum Greifen nah, das hat der Eintracht-Fan noch nie erlebt. Sieben Punkte Vorsprung und keinerlei andere Aufgaben mehr als