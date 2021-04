BVB-Stürmerstar Erling Haaland konnte die Niederlage gegen Frankfurt nicht fassen.

Lars Baron/Pool Getty/dpa

Dortmund. Der BVB reist ohne Rückenwind nach Manchester. Nach dem 1:2 gegen Frankfurt erscheint die erneute Champions-League-Teilnahme unwahrscheinlich. Das schürt Spekulationen über den Abgang von Stars.

Frust statt Vorfreude - von beschwingter Stimmung beim Abflug zum Fußball-Highlight nach England war wenig zu spüren.Obwohl Borussia Dortmund am Dienstag (21 Uhr/DAZN) bei Manchester City erstmals seit vier Jahren ein Viertelfinale in der C