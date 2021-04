In London sollen die Fans ins Wembley-Stadion zurückkehren.

Nyon. In London kehren die Fans ins Stadion zurück. Die Organisatoren hoffen auf ein volles Haus zum EM-Finale. Der DFB und der Spielort München halten sich bedeckt. In dieser Woche endet eine erste Frist.

Ein lauer Sommerabend in London. Tausende Fans strömen voller Vorfreude in das imposante Wembley-Stadion. Bald wird das EM-Finale angepfiffen.Die Hygiene- und Testkonzepte greifen einwandfrei - so stellen sich die Organisatoren der Europäis