Redebedarf: Bundestrainer Joachim Löw steht nach der Blamage gegen Nordmazedonien Rede und Antwort.

Federico Gambarini/dpa

Duisburg. Die DFB-Elf geht wieder mit einem „richtigen Rückschlag“ in eine längere Pause. Bundestrainer Löw warnt, dem Team keine gute EM zuzutrauen. Bei der Zusammenstellung des Kaders weicht er bei aus.

Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 1:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien am Mittwochabend.Frage: Wie fällt Ihre erste Einschätzung dieses Abends aus?Joachi