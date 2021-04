Was tun, wenn der Pfosten bricht? Spieler und Fans versuchten, das Tor und das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen zu retten.

imago/Horstmüller

Osnabrück. Es ist der berühmteste Pfostenbruch der deutschen Fußballgeschichte - aber nicht der einzige. Doch in ein Museum hat es nur dieses Stück Holz gebracht, das vor 50 Jahren auf dem Mönchengladbacher Bökelberg brach und einen Ehrenplatz in der High-Tech-Gedenkstätte am Borussia-Park hat.

„Jetzt bloß in Deckung gehen“, dachte Herbert Laumen im ersten Schreck. Der Gladbacher Stürmer war ins Bremer Tor gesprungen, hatte sich mit viel Schwung im Netz festgehalten, als der Pfosten kurz über der Grasnarbe abbrach und das Tor über