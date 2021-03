Die deutsche U21 trägt Gesichtsmasken bei der Platzbegehung vor dem Spiel in der Bozsik Arena.

Marton Monus/dpa

Frankfurt am Main. Nationaltrainer Stefan Kuntz setzt im letzten EM-Vorrundenspiel seiner U21-Fußballer erstmals auf Neuling Mateo Klimowicz in der Startelf.

Der 20-Jährige vom VfB Stuttgart steht in der heutigen Partie gegen Rumänien (18.00 Uhr/ProSieben) in Budapest erstmals in der Anfangsformation. Die zuletzt angeschlagenen Niklas Dorsch und Kapitän Arne Maier können von Beginn an spielen, d