Muss wegen einer Knieverletzung rund vier Wochen pausieren: Münchens Stürmer Robert Lewandowski.

Martin Meissner/AP-Pool/dpa

The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw. Ausgerechnet in der mitentscheidenden Saisonphase muss der FC Bayern auf seinen wichtigsten Spieler verzichten. Stürmerstar Lewandowski fällt mit einer Knieverletzung wochenlang aus.

Im grauen Sportdress schlenderte Robert Lewandowski scheinbar unversehrt über das Vereinsgelände. Die Fans des FC Bayern durften hoffen, dass sich der Weltfußballer bei seinem Einsatz für die polnische Nationalmannschaft doch nicht so schwe