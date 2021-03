Die Fußball-Champions-League steht vor einer weitreichenden Reform.

Marius Becker/dpa

Nyon. Die Entscheidung fällt erst später. Erst Mitte April will die UEFA die Champions-League-Reform beschließen. Für die Clubs ist es ein Kompromiss in schweren Zeiten, die Fans sind mal wieder bedient.

Welche Schlüsse zieht man aus einem extrem vollen Terminkalender mit zahlreichen Englischen Wochen? Die Europäische Fußball-Union UEFA hat diese Entscheidung vertagt und will erst am 19. April - und nicht wie zunächst geplant am Mittwoch -