„Wird Chance bekommen“: Werner in frustrierender Nebenrolle

Kam gegen Rumänien 14 Minuten zum Einsatz: Timo Werner (l) in Aktion.

Stefan Constantin/dpa

Duisburg. 13 Minuten gegen Island, 14 Minuten in Rumänien: Beim so wichtigen Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in das Europameisterschaftsjahr spielt Timo Werner bislang nur eine klitzekleine Nebenrolle.

Der 25 Jahre alte Angreifer vom FC Chelsea musste feststellen, dass Bundestrainer Joachim Löw bei den zwei Siegen zum Start in die WM-Qualifikation die drei Offensiv-Rollen lieber mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Kai Havertz besetzte.Löw wa