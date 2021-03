Offensivspieler Jonathan Burkardt (Deutschland) im Zweikampf mit Ungarns Laszlo Deutsch.

Csaba Domotor/dpa

Frankfurt am Main. Die deutsche U21-Nationalmannschaft will im finalen Gruppenspiel gegen Rumänien trotz der komfortablen Ausgangslage voll auf Sieg spielen.

„Wir gehen alle in das Spiel rein, um das Spiel zu gewinnen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, auf Unentschieden zu spielen“, sagte Offensivspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 vor dem Duell am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben) in Buda