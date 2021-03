Vermeintlich fassungslos: Dietmar Hopp (Mäzen Hoffenheim, l) wird nach den Beleidigungen von Teilen der Bayern-Ultras am 29. Februar von Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) umarmt.

dpa/Revierfoto

Sinsheim. Es sieht wirklich alles echt aus, was Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp da auf dem Rasen zeigen. Seite an Seite stehen sie am Nachmittag des 29. Februar 2020 im Sinsheimer Fußball-Stadion. Im Regen. Bestürzt und betrübt, erschrocken und erschaudert sehen sie aus, der Vorstandsboss des FC Bayern und der Mäzen der TSG Hoffenheim. Gedanken zur ZDF-Dokumentation „Der Prozess. Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde“.

Die Bayern führen zu diesem Zeitpunkt mit 6:0, die Begegnung wird erst unterbrochen und in den letzten Minuten schieben sich beide Mannschaften einfach nur noch den Ball zu. Die Bilder bewegen Deutschland, sie gehen um die Welt. Rummenigge,