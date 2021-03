DFB-Spieler senden Botschaft an Katar, sendet Löw auch eine an Müller?

Selbst gemalt: Die deutsche Nationalmannschaft nutzt ihre Plattform für ein Statement Richtung WM-Gastgeber Katar.

dpa/Tobias Schwarz

Duisburg . Arm in Arm standen die deutschen Nationalspieler aufgereiht am Donnerstagabend vor dem 3:0-Sieg zum Auftakt in die WM-Qualifikation gegen Island in Duisburg auf dem Feld. Jeder von ihnen hatte ein Shirt übergezogen auf dem ein Buchstabe zu lesen war. Gemeinsam ergab es ein klares Statement; „Human Rights“ – Menschenrechte.

Die Idee dazu hätten seine Spieler selbst gehabt, sagte der Bundestrainer. „Zum Großteil haben sie sie selbst aufgemalt“, führte Joachim Löw aus. Ob er das Ausrufezeichen dahinter sei? „Ja“, sagte Löw. Der 61-Jährige steht voll und ganz hin