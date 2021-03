In der Bundesliga soll auch an Ostern der Ball rollen.

Frankfurt am Main. An Ostern sollte in Deutschland Ruhe einkehren. Doch nun ist plötzlich alles anders. Bundeskanzlerin Merkel stoppt den Beschluss, die befürchteten Änderungen für den Profisport bleiben damit aus.

Kein Oster-Lockdown, keine Spielpause in den Profiligen: Nachdem der ursprünglich geplante Beschluss für eine Osterruhe nun doch gekippt werden soll, kann auch der deutsche Profisport seinen Spielbetrieb über die Feiertage wie geplant aufre