Enochs zu Besuch in Lotte – doch der Abstecher nach Osnabrück muss ausfallen

Mit dem FSV Zwickau steuert Trainer Joe Enochs auf ein erneutes Jahr in der 3. Liga zu.

imago/Jan Huebner

Osnabrück/Zwickau. Joe Enochs und Osnabrück, das waren über 22 Jahre hinweg zwei Faktoren, die nicht voneinander zu trennen waren. Doch schon seit fast drei Jahren trainiert der US-Amerikaner nun den FSV Zwickau und lebt mit seiner Familie in Sachsen. Am Samstag kommt er zurück in seine alte Heimat – doch es wird ein geräuschloser Besuch.

Er macht gar keinen Hehl daraus, dass ihm Osnabrück fehlt: Joe Enochs würde am Wochenende, wenn er als Trainer des FSV Zwickau in die Region zurückkehrt, nur allzu gerne durch die Altstadt laufen und viele Freunde wiedertreffen. Doch dieser