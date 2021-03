Nach Meinung von Matthias Sammer darf die vertragliche Situation der Bundestrainer-Kandidaten bei der Auswahl keine Rolle spielen.

Roland Weihrauch/dpa

Frankfurt am Main. Nach Meinung von Matthias Sammer darf die vertragliche Situation der Bundestrainer-Kandidaten bei der Auswahl keine Rolle spielen.

„Diese Position muss in meinen Augen unabhängig von Vertragskonstellation mit Leuten besetzt werden, die aktuell diesen veränderten Fußball leben und am besten geeignet sind“, sagte der in beratender Funktion für Borussia Dortmund arbeitend