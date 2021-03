Kuntz mit EM-Vorfreude - „Kein Druck“ in Bundestrainer-Frage

Trainer Stefan Kuntz bereitet die deutsche U21-Auswahl auf die EM vor.

Marton Monus/dpa

Gárdony, Holdfény stny. 9, 2483 Ungarn. Kurz vor dem wichtigen EM-Auftakt der U21 gegen Ungarn wird weiter über die Löw-Nachfolge diskutiert - und damit auch über die Zukunft von U21-Trainer Stefan Kuntz. Zum Start in sein wohl ungewöhnlichstes Turnier steht der 58-Jährige besonders im Fokus.

Das Bundestrainer-Gerede aus Deutschland ließ Stefan Kuntz vor dem Start der U21-EM in Ungarn nicht an sich heran.„Wenn ich mir keine Gedanken über die Bundestrainer-Frage mache, dann macht das auch keinen Druck“, sagte der Trainer in Ungar