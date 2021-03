Viele sehen den früheren Mittelfeld-Strategen als geborenen Trainer, und möglicherweise irgendwann beim FC Bayern: Xabi Alonso.

Mönchengladbach. Die Nachricht schlug am Montag hohe Wellen: Xabi Alonso, Welt- und Europameister mit Spanien und drei Jahre lang hochangesehener Stratege des FC Bayern, soll Trainer in Mönchengladbach werden. Und die meisten Experten glauben: Er taugt sogar für noch mehr.

Halbe Sachen macht Xabi Alonso nicht. Als er 2017 beim FC Bayern München aufhörte, hatte er Optionen in den USA, in China und anderen Ligen, in die man gerne mal geht, um zum Karriere-Ende nochmal kräftig zu verdienen. Alonso beendete mit 3