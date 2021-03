Nähert sich immer mehr der Rekordmarke von Gerd Müller: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski.

Matthias Balk/dpa POOL/dpa

Frankfurt am Main. Weltfußballer Lewandowski führt den FC Bayern zum nächsten Sieg. Darüber, dass Dortmund nicht gewinnt, freut sich Köln. Frankfurt und Wolfsburg sind auf Kurs Champions League.

Der FC Bayern wird auch nach dem Spitzenspiel in zwei Wochen in Leipzig das Maß aller Dinge in der Fußball-Bundesliga sein. Insbesondere dank Weltfußballer Robert Lewandowski. Der FC Schalke versinkt derweil weiter im Chaos, und die Fans in