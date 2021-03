Leipzig siegt in Bielefeld und bleibt an den Bayern dran

Marcel Sabitzer erzielte für Leipzig den Treffer des Tages.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. RB Leipzig braucht in Bielefeld viel Geduld. Aber das eine Tor reicht. Die Sachsen setzen Tabellenführer FC Bayern München wieder unter Druck. In zwei Wochen wartet der Showdown in Sachsen.

Julian Nagelsmann klatschte grinsend mit seinen Profis ab. Mühsam, aber effektiv hat RB Leipzig die Pflichtaufgabe im Titelrennen auf der Bielefelder Alm gelöst - und ist bereit für den Showdown mit dem FC Bayern.Der Treffer von Kapitän Mar