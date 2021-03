Für das Heimspiel von Hansa Rostock gegen den Halleschen FC sollen 777 Zuschauer zugelassen werden.

Danny Gohlke/dpa

Leipzig. Die Corona-Zahlen gehen rauf, die Zuschauer-Zahlen ebenfalls: Mit Pilotprojekten wird schon am Samstag versucht, mit Fans in Stadion und Konzerthalle eine neue Normalität in Pandemiezeiten einzuleiten.

Wissenschaftler drängen auf den nächsten Lockdown, Sportclubs auf Öffnung von Stadien und Hallen. Die Diskussion zur Rückkehr der Fans hat mit der Zulassung von 777 Zuschauern für das Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und dem Hallesche