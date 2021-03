Bundestrainer Joachim Löw wird am Freitag den DFB-Kader bekanntgeben.

Thomas Boecker/DFB/dpa

Frankfurt am Main. Kann Joachim Löw beim Start in die WM-Qualifikation auf Nationalspieler aus England bauen? Oder verhindern die Corona-Bestimmungen einen Einsatz von Gündogan und Co.? Kurz vor der Nominierung laufen Gespräche.

Bundestrainer Joachim Löw hofft noch auf ein Last-Minute-Go für sein England-Quintett. Ilkay Gündogan würde eine Absage aus Corona-Gründen sehr bedauern.„Ich wäre natürlich schon enttäuscht“, sagte der seit Wochen in Topform spielende Profi