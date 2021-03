Bundestrainer Joachim Löw wird am Freitag den DFB-Kader bekanntgeben.

Thomas Boecker/DFB/dpa

Frankfurt am Main. Joachim Löw kann beim Start in die WM-Qualifikation mit den Nationalspielern aus England planen. Die Gesundheitsbehörden erteilen Ilkay Gündogan und Co. die notwendige Erlaubnis. Einer Nominierung steht nun nichts mehr im Weg.

Joachim Löw hat schon vor dem Start in die WM-Qualifikation einen wichtigen Sieg errungen und ein Last-Minute-Go für sein England-Quintett bekommen.Einen Tag vor der geplanten Nominierung durch den Bundestrainer teilte das Gesundheitsamt Du