Ein Jahr Geisterspiele: Erinnerungen an echten Fußball ohne Einsamkeit

Fußball ohne Fans: Inzwischen Standard, wie hier beim Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg im Oktober 2020. Foto: imago images/Team2

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Osnabrück. Ein Jahr Fußball ohne Fans, ein Jahr Geisterspiele als Gewohnheit. Corona hat viele vergessen lassen, was den Fußball ausmacht – denn nicht nur, aber gerade auch auf höchstem Level ist er so viel mehr als nur das reine Spiel. Eine Einordnung im Zuge einer nicht ganz melancholiefreien Erinnerung – an Stadionbesuche.

Vereinzelte dumpfe Schlachtrufe aus der Ferne. Die eigenen Vereinsfarben erstmals auf Trikots und Schals im Blickfeld. Steigende Spannung, wenn sich Busse und Bahnen stetig füllen, wenn Gespräche und Gesänge mit den Temperaturen und dem Dun