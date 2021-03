Neuer oder Nübel? Bayern will Viertelfinale perfekt machen

Ob Manuel Neuer das Tor des FC Bayern gegen Lazio Rom hütet, steht noch nicht fest.

Gregorio Borgia/AP/dpa

München. Manuel Neuer oder Alexander Nübel? Die Frage über den Torwart im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League hat Hansi Flick offen gelassen. Sehr klar ist dagegen die Ausgangslage vor dem Wiedersehen mit Lazio Rom.

Zweifel am Viertelfinal-Einzug des FC Bayern gibt es keine. Nach dem 4:1-Sieg bei Lazio Rom will der Titelverteidiger in der Champions League mit einem weiteren Sieg (21.00 Uhr/Sky) auch im Rückspiel überzeugen - egal ob mit dem erkälteten