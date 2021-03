„Standleitungen“ in zwölf Städte: UEFA kämpft um EM-Plan

Rainer Koch ist der Vizepräsident des DFB.

Sven Hoppe/dpa

Nyon. Vor einem Jahr wurde die EM um zwölf Monate verschoben. In diesem Frühjahr hält die UEFA stoisch an ihrem Plan fest. Gespielt werden soll in zwölf Städten - die Corona-Lage im Sommer ist aber kaum vorherzusehen.

Die UEFA spielt auf Zeit. Ein Jahr nach der Verschiebung der Europameisterschaft unter höchstem öffentlichen Druck hält der europäische Dachverband in diesem Frühjahr an seinem EM-Plan mit zwölf Städten fest.Das Ziel bleibe, den Austragungs