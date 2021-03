Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise.

Guido Kirchner/dpa

Gelsenkirchen. Sportlich erfolglos und nun auch noch neuer Zwist in der Führung: Der FC Schalke 04 kommt nicht zur Ruhe. In der Kritik steht das Vorgehen einer Gruppe aus Wirtschaft und Politik, die Ralf Rangnick in den Club holen möchte.

Der unabgesprochene Vorstoß von Gönnern und Unterstützern des FC Schalke 04 bei der Personalie Ralf Rangnick entzweit die Führung des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga.„Insgesamt ist das für Schalke keine gute Geschichte. Besonders weg