Hat für das Spiel gegen Manchester City „alle wieder an Bord“: Mönchengladbachs Trainer Marco Rose.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf eine Rückkehr von Christoph Kramer und Ramy Bensebaini hoffen.

Beide Defensivspieler konnten wieder am Abschlusstraining für die Partie am 16. März (21.00 Uhr/Sky) teilnehmen. „Es sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir müssen schauen, wie wer durchkommt. Aber wir haben alle wieder an Bord“, sagte Gla