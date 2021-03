Nadiem Amiri und Bayer Leverkusen wirken nach der Niederlage gegen Bielefeld ratlos.

Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Leverkusen. Das 1:0 in Mönchengladbach sollte die Wende einleiten. Doch das 1:2 gegen Arminia Bielefeld zeigte eindeutig auf: Bayer Leverkusen steckt weiter in der Krise. Und der Weg in die Champions League wird immer weiter.

Bayer Leverkusen ist sich selbst ein Rätsel. Nach dem erlösenden 1:0 in Mönchengladbach wähnte sich die Werkself über den Berg. Weshalb sich der neuerliche Rückschlag noch viel härter anfühlte.Auf die Frage, was ihm aktuell Hoffnung mache,