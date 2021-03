Frankfurts Sebastian Rode und Leipzigs Yussuf Poulsen (r) im Zweikampf um den Ball.

Jan Woitas/dpa

Leipzig. RB Leipzig hat im Meisterschaftskampf wertvolle Zähler liegengelassen. Gegen Eintracht Frankfurt verpassten die Leipziger den siebten Sieg in Serie. Zudem müssen sie im Meisterendspurt um Upamecano bangen.

RB Leipzig hat die Titelchance in der Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Das Team von Julian Nagelsmann kam gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt nur zu einem 1:1 (0:0).Der Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern München be