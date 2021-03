Die schönsten seiner 268 Bundesliga-Tore erzielte Klaus Fischer per Fallrückzieher. Das wird auch im Fußballmuseum in Dortmund gewürdigt.

Imago/Sven Simon

Gelsenkirchen. Alle reden von Gerd Müller, der um seinen Rekord von 40 Saisontoren aus der Saison 1971/72 bangen muss, wenn Robert Lewandowski so weiter trifft wie bisher. Dabei muss den polnischen Fußball-Star des FC Bayern an diesem Wochenende eigentlich ein anderer großer Torjäger der Ligahistorie viel mehr fürchten.

Klaus Fischer ist jetzt 71, und wieder einmal steht der Ex-Schalker also im Schatten Müllers, des „Bombers der Nation“, dem er mit 268 Toren in der ewigen Torjägerliste der Bundesliga am nächsten gekommen ist. Noch. Denn es ist nur noch ein