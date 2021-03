Löw verdient allen Respekt, doch im Sommer muss er noch einmal liefern

Im Sommer tritt Jogi Löw ab, die Suche nach einem Nachfolger für den Bundestrainer-Posten läuft bereits.

imago/Moritz Müller

Osnabrück. Er tritt im Sommer ab – mit dieser Nachricht überraschte Bundestrainer Joachim Löw in dieser Woche die Fußballwelt. Seinen Erfolgen gebührt Respekt, doch sein Abgang wird ganz entscheidend vom Abschneiden der Nationalelf bei der anstehenden EM geprägt sein. Hier muss Löw noch einmal liefern, meint unser Kommentator.

15 Jahre als Bundestrainer sind eine verdammt lange Zeit in einer sonst doch so schnelllebigen Fußballwelt. Menschen, die in diesem Jahrtausend zur Welt gekommen sind, kennen praktisch keinen anderen Nationalcoach als Joachim Löw; kennen in