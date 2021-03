Hat nach dem Spiel gegen Leipzig allen Grund zur Freude: Liverpools Trainer Jürgen Klopp.

Marton Monus/dpa

Puskas Arena. In der Premier League steckt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der Krise. In der Champions League zeigt die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht.

Jürgen Klopp lächelt wieder. Der Trainer des FC Liverpool wirkte nach dem souveränen 2:0 gegen RB Leipzig gelöst wie selten in den vergangenen Wochen und zeigte seinem ehrgeizigen Amtskollegen Julian Nagelsmann zugleich die Grenzen auf.„Die