Forsberg-Faktor und Klopp-Krise: RB will ins Viertelfinale

Fühlt sich in der Königsklasse wohl: Leipzigs Emil Forsberg.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Puskas Arena. Ein Jahr nach dem Sieg gegen Tottenham will Leipzig in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Liverpool liegt zwar nach dem Hinspiel 2:0 vorn, ist aber massiv angeschlagen.

Exakt ein Jahr nach dem letzten Spiel in einem ausverkauften Stadion will RB Leipzig wieder ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Am 10. März 2020 besiegte das Team von Trainer Julian Nagelsmann Tottenham Hotspur souverän 3:0, a