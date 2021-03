Gilt als Bundestrainer-Kandidat: Ralf Rangnick.

Jan Woitas/dpa

Frankfurt am Main. Nach dem Abschied von Joachim Löw im Sommer muss ein neuer Bundestrainer her. Ein Wunschkandidat vieler Fans erlebt in Liverpool gerade eine Krise, ein anderer möglicher Nachfolger ist derzeit ohne Job.

Joachim Löw hört auf. Und wer kommt dann? Nach 15 Jahren sucht der Deutsche Fußball-Bund wieder einen neuen Bundestrainer.Und die Zeit drängt - nach der Europameisterschaft im Sommer sind es nur knapp anderthalb Jahre bis zur WM 2022 in Kat