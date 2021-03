BVB hofft auf längeren Verbleib in Europa

Warnt vor dem Rückspiel gegen Sevilla vor zu großer Sorglosigkeit: BVB-Coach Edin Terzic.

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. In der Bundesliga fern ab vom Kurs, in der Champions League im Soll. Borussia Dortmund kann gegen den FC Sevilla auf den ersten Viertelfinal-Einzug in der europäischen Königsklasse seit 2017 hoffen.

In den vergangenen beiden Jahren war das Achtelfinale der Champions League für Borussia Dortmund Endstation. Das soll sich am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im zweiten Duell des Fußball-Bundesligisten mit dem FC Sevilla ändern. Die Chanc