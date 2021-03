Die HSV-Profis mussten sich gegen Kiel erneut nur mit einem Punkt zufrieden geben.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Es ist wie verflixt. Der HSV kann einfach nicht gegen Holstein Kiel gewinnen. Auch im sechsten Anlauf schafft der Favorit nur ein Remis. Die schwarze Serie beginnt vor fast drei Jahren.

Noch nie hat der Hamburger SV in seiner Zweitliga-Geschichte gegen den nördlichen Nachbarn Holstein Kiel gewonnen. Sechs Spiele, zwei Niederlagen, vier Unentschieden. Gegen keinen anderen Zweitligisten ist die Bilanz so ernüchternd. Auch am