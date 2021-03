Hamburgs Trainer Daniel Thioune ist mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Kiel zufrieden.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Der HSV schöpft Zuversicht. Es gibt wieder mehr Torchancen. Negativ jedoch: Die Tore fallen nicht. Im Aufstiegsrennen sieht sich Trainer Thioune im Plan. Welcher Platz rauskommen soll, weiß er genau.

Nicht Fisch, nicht Fleisch - was war das eigentlich, was der Hamburger SV im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gegen einen Mitkonkurrenten eingefahren hat?Nach dem 1:1 am Montagabend gegen den Nordrivalen Holstein Kiel sc