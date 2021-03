Vor 33 Jahren: Der Bremer Frank Ordenewitz (hier im Duell mit Hans Hohs) verdient sich im Spiel beim 1. FC Köln den Fair-Play-Preis der FIFA.

Imago/Kicker/Liedel

Frankfurt. Der 7. Mai 1988. Vier Tage zuvor war Werder Bremen zum zweiten Mal Meister geworden. Da war das Spiel in Köln nicht mehr so wichtig – nicht mal für den 1. FC, der den UEFA-Cup-Platz erreicht hatte. Weshalb im Müngersdorfer Stadion 25000 Plätze leer blieben. Die 35000 aber, die gekommen waren, hatten was zu erzählen. Sie sahen einen 2:0-Sieg und wurden Zeugen einer denkwürdigen Szene.

Beim Stand von 1:0 flankte FC-Verteidiger Hans Hohs in den Werder-Strafraum, wo sich auch Frank Ordenewitz aufhielt. Der Stürmer berührte den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Manfred Neuner war sich nicht sicher, befragte seinen Linienric